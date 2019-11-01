Geleceğe Nefes Fidan kampanyası nedir? Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına nasıl başvuru yapılıyor? Geleceğe Nefes seferberliğine nasıl katkıda bulunulur

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes Fidan kampanyası ile ilgili açıklama yaptı.

"'Geleceğe Nefes' seferberliğimize hoş geldiniz" ifadelerinin kullanıldığı bakanlık açıklaması şöyle:

"11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşuyor.

Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz."

İnternet sitesinde "Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. El ele, gönül gönüle, katıl bize. 11 Kasım 2019 Saat 11:11’de 81 ilde Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye!" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL TÖREN ALANI

"11 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak." denilen açıklamada İstanbul'da 'EYÜP / PİRİNÇÇİ MAH. / AĞAÇLANDIRMA SAHASI' alanında tören yapılacak.

BAKANIN MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şu mesajı paylaştı:

"Sevgili Vatandaşlarım,

Bilmenizi isterim ki, Türkiye, orman varlığının önemini dünyada en iyi bilen ve örnek olan ülkelerin arasında başı çekiyor.

1839 yılında temelleri atılan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 40 bini aşkın çalışanı ile hem vatanımızda hem de dünyada yaşayan tüm canlılara daha fazla nefes olabilmek için gece gündüz çalışıyor.

10 Temmuz 2018 tarihinde göreve geldiğimizde bir söz ile yola çıkmıştık.

“Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün” demiştik.

Çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde sözümüzde durmayı başardık. Çiftçimizin yüzü gülüyor, çocuklarımızı ormanlar içinde büyütme hedefine ulaşmak üzere, daha yeşil bir Türkiye için 11 Kasım 2019’da, 11 milyon fidanı geleceğe nefes olarak miras bırakıyoruz.

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz.

Türkiye’yi Guinness Rekorlar Kitabı’na taşıyacak bu ağaçlandırma seferberliğine ‘Geleceğe Nefes’ adını veriyoruz.

Gelin 11 Kasım 2019’da siz de “Geleceğe Nefes” seferberliğimize katılın, geleceğe nefes olun."

ulusal.com.tr