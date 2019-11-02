Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına çok sayıda isimden destek geliyor! İffet Polat, Zehra Zümrüt Selçuk ve Mehmet Tevfik Göksu'dan Twitter paylaşımları

Geleceğe Nefes Fidan kampanyası kapsamında destek artıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın daha yeşil bir gelecek için başlattığı Geleceğe Nefes kampanyası ile güzel memleketim Can Erzincan’da ve yiğidin harman olduğu Sivas’ta Geleceğe Nefes verecek bir fidanım olacak. Yemyeşil bir Türkiye için el ele ve gönül gönüle Geleceğimize Nefes olalım." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Tarım Bakanlığımızın geleceğimize nefes olacak kampanyası sayesinde, memleketim Aydın’da Geleceğe Nefes verecek bir fidanım var. Yemyeşil bir gelecek için emek verenlere teşekkür ediyorum" paylaşımı yaptı.

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da "Haydi, daha yeşil bir Türkiye için, bugün fidan yarın nefes olmak için 11 milyon fidan dikiyoruz. Geleceğe Nefes Sizler de fidan bağışında bulunabilirsiniz." paylaşımı yaptı.

ulusal.com.tr