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Geleceğe Nefes Fidan nasıl başvurulur, fidan sahiplenmek ücretli mi? Geleceğe Nefes internet sitesi

Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına katılım yoğun şekilde sürüyor. Vatandaşlar, fidan sahiplenirken yurttaşlar fidan dikiminin ücretli olup olmadığını soruyor. Geleceğe Nefes Fidan kampanyası fidan dikme ücretli mi? Geleceğe Nefes Fidan nasıl başvurulur? Ayrıntılar haberimizde

GÜNDEM 02.11.2019, 11:35 02.11.2019, 11:35
Geleceğe Nefes Fidan nasıl başvurulur, fidan sahiplenmek ücretli mi? Geleceğe Nefes internet sitesi

"11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" sloganıyla milyonlarca fidan dikilecek.

Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına katılım da yoğun şekilde sürüyor.

PEKİ FİDAN DİKİMİ ÜCRETLİ Mİ?

Fidan dikiminin ücretli olup olmadığı araştırılıyor.

Yurttaşların merak ettiği sorunun cevabı belli oldu. Fidan sahiplenmek, ücretsiz şekilde yapılıyor.

GELECEĞE NEFES FİDAN KAMPANYASINA NASIL KATILINIR

https://gelecegenefes.com/ internet sitesi üzerinden katıl bölümü üzerinden isim, soyisim, e-posta ve il seçilerek fidan sahiplenilebilir.

ulusal.com.tr

#Geleceğe Nefes Fidan kampanyası #Geleceğe Nefes Fidan ücretli mi
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