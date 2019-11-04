Geleceğe Nefes kampanyası nedir? Geleceğe Nefes kampanyasına nasıl katılırım, katılım belgesi nasıl alınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyasına destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye’nin her şehrine milyonlarca ağaç dikilecek. #GeleceğeNefes olmak için ben de memleketim Elazığ’a fidan bağışı yaptım. Bu anlamlı projeyi başlattığı için Tarım ve Orman Bakanlığı’nı kutluyorum. @TCTarim" dedi.

Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, "Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. Sayın Bakanım; @bekirpakdemirli Tarım Bakanlığımızın geleceğimize nefes olacak kampanyasına Muş olarak en güçlü desteği vereceğiz. Yeşil bir geleceğe emek veren herkese minnettarım." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Haydi Bahçelievler, Fidan Dikmeye ! Daha yeşil bir Türkiye için herkesi bu güzel projenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Fidan dik, #GeleceğeNefes ol." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "#GelecegeNefes kampanyasına kayıtsız kalmayarak, şehrimiz için hedeflenen 142 bin 355 fidanın tamamını sahiplenen tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Daha yeşil bir Afyon için çalışmaya, durmadan çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Teşekkürler #Afyonkarahisar" dedi.

KAMPANYA HAKKINDA

Türkiye’de, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes kampanyası başlatacak. Kampanya kapsamında 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 3 saat içerisinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak.

gelecegenefes.com'a giriş yapıp kampanyaya katılabilir ve katılım belgesi alabilirsiniz.

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