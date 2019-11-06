Geleceğe Nefes Ol fidan dikim kampanyası tören alanları! 11 milyon fidan ne zaman dikilecek?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Çocuklarımıza, geleceğimize daha yeşil bir ülke miras bırakmak için #GeleceğeNefes projesinde ben de varım. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 11 milyon fidanı toprakla buluşturduğu bu anlamlı projede siz de yer alabilirsiniz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "81 il kadın kollarımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı rekor fidan dikimi için hazırız! 4,7 milyon üyemizin herbirinin bir fidanı yeşerecek ve teşkilatımız ile birlikte ağaçlarımız da büyüyecek.

Aydın’da da bir ağacımız olacak. Haydi siz de bir fidanla geleceğe nefes olun." paylaşımı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Teşekkürler Türkiyem. Erkan kardeşim ve ailesi, güzel mesajınızı aldım. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siirt’teki kardeşlerim gibi siz de bu seferberliğe destek vererek #GeleceğeNefes olabilirsiniz." paylaşımı yaptı.

GELECEĞE NEFES OL FİDAN DİKİM KAMPANYASI TÖREN ALANLARI

Kampanya kapsamında oluşturulan internet sitesi üzerinden Geleceğe Nefes Ol kampanyası tören alanları öğrenilebilir.

Fidanlar, 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek.