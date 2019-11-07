Milyonlarca kişinin sertifika aldığı ve 13 milyonun üzerinde fidanın sahiplenildiği Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyasının yapılmasına sayılı günler kaldı.

Fidan sahipleri ve törenlere katılmak isteyen vatandaşlar, Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası törenler hangi tarihte nerelerde yapılacak? Fidan dikme kampanyası tören alanları nereler sorularına yanıt arıyor.

Fidan dikme seferberliği kapsamında oluşturulan internet sitesi üzerinden il il fidan dikme kampanyası tören alanları sorgulanabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da "11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor." açıklaması yapılmıştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Temiz bir çevre,bol oksijen ve baktıkça insanın içini rahatlatan bir doğa.İnsan genç nesillere daha anlamlı ne bırakabilir ki, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Geleceğe Nefes” fidan dikim kampanyası var.11 milyon fidanı toprakla buluşturmak, #GeleceğeNefes olmak için ben de varım" paylaşımı yapmıştı.

Bu paylaşıma, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın Bakanım, #GeleceğeNefes seferberliğinde ben de varım diyerek bizleri mutlu ettiniz. Sizlerin de desteğiyle gelecek nesillerimize büyük bir miras bırakacağız" ifadeleriyle teşekkür etmişti.

Teşekkürler

ulusal.com.tr