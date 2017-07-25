Ege denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonu yükselden gemi saldırısı olayında istihbaratını Amerika'nın verdiği ortaya çıktı. Türk bandıralı yük gemisine Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açılmıştı. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi gemide uyuşturucu taşındığını öne sürmüştü.

Amerika Türkiye'ye karşıtı faaliyetlerini artırdı.



Ege Denizi’nde kriz çıkaran istihbaratın kaynağı belli oldu. Habertürk Gazetesi Türk bandıralı ticaret gemisine yönelik saldırının istihbaratının Amerika tarafından verildiğini yazdı.



Olay 3 Temmuz 2017’de Rodos Adası açıklarında yaşandı. Türk bandıralı ticaret gemisine Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açıldı. Gemiye 16 kurşun isabet etti. Yunan tarafı gemide uyuşturucu taşındığını iddia etmişti. Gemide uyuşturucu bulunmadı. Uyuşturucu taşındığı iddiasının ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi tarafından verildiği ortaya çıktı.



Türkiye, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin Ankara ve İstanbul’daki ofislerindeki yetkilileri çağırarak istihbaratın kaynağını sordu. Yetkililer önce istihbaratın kaynağının kendileri olmadığını savundu. Türkiye, “O zaman gerekli açıklamaları yapın” uyarısında bulundu. Ancak açıklama yapılmadı. Türkiye, bu arada Yunanistan’a istihbaratın ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi tarafından verildiğini bir kez daha teyit etti.





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