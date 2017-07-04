Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemide polis tarafından inceleme yapıldı

Ege Denizi'nde seyir halindeyken Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açılan ve daha sonra Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemide polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışması tamamlandı.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma kapsamında gemide inceleme yapıldı. Ekipler özellikle kurşun isabet eden bölgeleri tespit ederek rapor tuttu.

Güvenlik güçlerince daha sonra gemide yeniden detaylı arama ve inceleme yapılacağı bildirildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı ise 13 kişiden oluşan mürettebatın ifadelerini almaya başladı.

Gözlem altında tutulan gemi ile personelinin, ifade işlemleri ve yeniden yapılacak inceleme sonrası seyrine devam edeceği öğrenildi.

Ege'de seyir halindeyken Rodos Adası'nın 5 kilometre kuzeyinde Yunan askeri güçlerince taciz ateşi açılan "ACT" isimli kuru yük gemisi olayın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot nezaretinde dün akşam Marmaris Körfezi'nde limana yanaştırılmıştı.

Gemiyi, AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Marmaris Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek karşılamıştı. Limana yanaşan gemiye çıkan Öztürk ve beraberindekiler, mürettebatla görüşerek "geçmiş olsun" dileğinde bulunmuş, ardından bir süre kaptan nezaretinde gemiyi gezerek kurşun isabet eden yerleri incelemişti.

Daha sonra gemide Marmaris Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaris Liman Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı.