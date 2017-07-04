Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye binasına giren bir kişi görevli polis memurunu av tüfeğiyle vurduktan sonra intihar etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye binasına giren bir kişi, binada görevli polis memurunu şehit ettikten sonra yaşamına son verdi.



AA muhabirinin emniyet müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, akşam saatlerinde adliye binasına geldi.



Yanında bulunan av tüfeğiyle girişte görevli nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönme'yi vurarak öldüren şüpheli, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.



Yetkililer, olayla ilgili terör bağlantısının bulunmadığını bildirdi.