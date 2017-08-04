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Gençlik fındık topluyor
Gençlik fındık topluyor

Gençlik fındık topluyor

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) kuruluşundan bu yana dayanışma içinde yürüttüğü kamplarına bir yenisini daha ekliyor. Sistemin dayattığı tembelliğe, bireyciliğe, toprağa ve halka yabancılaşmaya karşı çıkan TGB'li gençler yaz tatilini köylülerle birlikte çalışarak değerlendirecek. 8 Ağustos’ta Giresun'un Tirebolu ilçesinin Sekü köyünde buluşacak olan gençler fındık toplayarak topraktan ve halktan öğrenecek.

Gençlik fındık topluyor

Türkiye Gençlik Birliği (TGB);  kuruluşundan bu yana dayanışma içinde yürüttüğü kamplarına bir yenisini daha ekliyor. Sistemin dayattığı tembelliğe, bireyciliğe,toprağa ve halka yabancılaşmaya karşı çıkan TGB ‘li gençler yaz tatilini köylülerle birlikte çalışarak değerlendirecek.  8 Ağustos’ta   Giresun'un Tirebolu ilçesinin Sekü köyünde buluşacak olan gençler fındık toplayarak topraktan ve halktan öğrenecek.

DAYANIŞMA EN KÖKLÜ KÜLTÜR 

2010 yılında Diyarbakır'ın Bismil köyünde Cumhuriyet okulu yaptılar, 2011 yılında büyük Van depreminde yardım için  günlerce çalıştılar. 2012 yılında Malatya’nın bahçelerinde köylülerle birlikte kayısı topladılar. Kardeşliğe köprü oldular, ihtiyacı olan köy okullarını belirleyerek kütüphanelerine kitaplar götürdü.

Şimdi ise  Ordu'ya köylülerle birlikte  çalışmaya  öğrenmeye, emeği ve üretimi  paylaşmaya gidiyor. 8 Ağustos’ta başlayacak olan fındık kampına onlarca üniversite öğrencisi katılacak. Daha önce hiç köye gitmemiş gençlerin de aralarında bulunacağı bu ekip; toplama, kurutma ve patos işlemlerinin bütün evrelerini kendisi yapacak. Gençler ayrıca kampta bulunduğu süre içinde yiyecekleri yemeklerden temizliğe kadar kendi işlerini kendileri görecekler. 10 gün boyunca Karadeniz halkıyla iç içe ve el ele yaşayacak.

Karadeniz’in eşsiz doğasıyla buluşacak olan gençlik üretim ve paylaşım kültürünü pekiştirerek ortak emekle yeni deneyimlerin harcını karacak.

TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, "TGB her dönemde belirli aralıklarla bu dayanışma duygusunu geliştirerek girişimlerde  bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi Van depremi  sırasında  Van halkıyla dayanışmadır.  Arkadaşlarımız tüm illerden yardım toplayarak oraya bir TGB heyeti göndermiş, yardımları halkımıza ulaştırmıştır. Bir tanesi de topraksız köylülerin olduğu ve ağalığa karşı mücadele yürütülen Aslanoğlu köyüne olmuştur. Kurşun delikleriyle dolu olan okulu TGB onarmış; cumhuriyetin okulunu kurmuştu.  Bir diğeri Malatya'daki köylümüzle  beraber kayısı toplamamızdır.  Bunlardan bir diğeri de Fındık toplama kampı olacaktır.  Ordu Giresun  bölgesindeki fındık bahçelerine  gidip dayanışma içerisinde çalışacağız. Bunlar TGB'nin mayasını oluşturan şeylerdir. Halkıyla köylüsüyle bütünleşen bir örgüt asla kaybetmez" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tgb #fındık
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