Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "Bakanlık olarak sporcularımıza yönelik yeni bir birim hayata geçiriyoruz; 145 telefon numarası. Sporcularımız buradan taleplerini doğrudan bizimle paylaşabilecekler." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AA Spor Masası'nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Sporun bu şekilde referans alınabilecek, tabiri caizse müzakere ortamının hayata geçirilmesi çok önemli." dedi.



Anadolu Ajansı'nın (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası", Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla başladı. Bakan Kılıç, AA'nın kurulduğundan beri Anadolu'nun ve Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurduğunu belirterek, "AA Spor Masası ile Türkiye'de ve dünyada herkesin yakından takip ettiği, gelişmeleri saatlerce yorumladığı, evinde eşiyle dostuyla mutlaka yer verdiği sporun bu şekilde bir referans alınabilecek, tabiri caizse müzakere ortamının hayata geçirilmesi çok önemlidir. Bunu Anadolu Ajansı'nın başlatmış olması gerçekten çok daha farklı bir anlam taşımaktadır." diye konuştu.



'AA Spor Masası referans olacak'

Kılıç, hayatın her alanında olduğu gibi birçok kişinin her konuda bir şeyler dile getirdiğini vurgulayarak, "Bunu gerçekten kim nerede nasıl söyledi veya ne anlamda söylendi önemli. Bu mecranın bu anlamda referans noktası olacağını düşünüyorum. Sporcularımızın da kendileri veya branşlarıyla ilgili konuşacakları konuların referans noktası olacaktır. Federasyonlarımızın sporla ilgilenen veya ilgilenmeyi düşünenler neyi kendine referans alacak veya sponsor olacak diye baktığımız zaman bilgi eksikliği olduğunu görüyoruz. İşte AA Spor Masası'nın bu anlamda referans olacağını düşünüyorum. Sporun önemli temsilcileri, işin içinde yer alan ve almak isteyen herkesin katılacağını düşünüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızın spora olan yakın ilgisi, Başbakanımızın gençlik ve sporla ilgili konuları çok yakından takip ediyor olmasının getirdiği dinamizim var. Sporla ilgili herkesin bir düşüncesi, söyleyeceği sözü oluyor. Bazen iyi oluyor, bazen gereksiz tartışmalara yol açıyor. İşin özü, AA Spor Masası güzel bir referans noktası olacak." ifadelerini kullandı.



'Önemli bir başarıya imza attılar'

Bakan Kılıç, tekerlekli sandalye basketbolunda elde edilen başarılarla ilgili de görüşlerini paylaşarak, şunları söyledi:



"Kardeşlerimizi ortaya koymuş olduğu başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Gerek tekerlekli sandalye branşında 23 yaş altı gerek A Milli Takımımız, çok büyük özveriyle oynuyor. Bedensel bir engelin varlığına rağmen aslında dünyada engel olmadığını ortaya koyarak, bunu en üst seviyeye getiriyorlar. Bütün sporcularımızın başarıları değerlidir ama bu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu emek, başarı, fedakarlık ve azim çok farklı şekilde değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Tırnak içinde 'normal' diye tabir ettiğimiz, hiçbir engeli olmayan insanların ortaya koyduğu başarıların yanında bir de engelleri olanların engellerini aşarak ortaya koyduğu başarı hikayesi var. Önemli bir başarıya imza attılar. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız gibi tüm Türkiye takip etti. Bu dönem içinde şampiyonluk elde eden çok sporcumuz oldu. Engelli kardeşlerimizin ortaya koyduğu çabanın karşılığını aldıkları geri dönüşümler güzel oldu, daha iyi olacaklar. Onlarla sohbetlerimizde çok kararlı olduklarını görüyorum. Ay-yıldızlı bayrağı en üst noktaya çekme konusunda çok büyük bir azim ve istekleri var. Ülkeleriyle, bayraklarıyla gurur duyuyorlar. Onu en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşımızı söyletmek için her türlü fedakarlığı ortaya koyuyorlar. Onları tebrik ediyorum, daha gidecekleri çok yol var. Biz de onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."



'Tekvando artık Türkiye'de kendisi ispatladı'

Bakan Akif Çağatay Kılıç, tekvandonun son yıllarda Türkiye'de birçok uluslararası müsabakada ve olimpiyatlarda başarılı olduğunu hatırlatarak, "Tekvando, yüzümüzü ağrıtan branş oldu." dedi.



2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda 1-2 başarı daha beklediklerini dile getiren Kılıç, "Nur'un orada madalya alacağından emindim, rengini farklı düşünüyordum. 2020'ye inşallah. Servet ile ilgili beklentimiz vardı, olmadı. Tekvando, artık Türkiye'de kendini ispatladı. Bu anlamda yapılacak doğru çalışmalarla devam etmemiz gerekiyor. 2012'de, 2016'da veya dünya şampiyonasında başarılı olduk diye bulutların üzerine çıkarsak hata ederiz. Kendini ispatlamaktan kastım, istikrarlı ve düzenli bir çalışmanın sonunda yılların getirdiği başarıdan bahsediyoruz. Özellikle son 3-4 yıl içinde yoğun bir çalışmayla iyi bir noktaya geldiler. Zeliha ve Nur çok genç, diğer arkadaşlarımız da çalışıyor. Artık Servet, işin yavaş yavaş farklı noktalarına geçmeyi düşünüyor, konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu'yu gezdiklerinde Türkiye'de 1 numaralı ilgi çeken ve yapılmak istenen branşın güreş olduğunu gözlemlediklerine değinen Kılıç, şöyle devam etti:



"Güreş bizim ata sporumuz, medeniyetimizde var. Ülkenin kendi sportif kültürleri ve geçmişleriyle ilgili önem verdikleri branşlar vardır. Güreş bizim olmazsa olmazımız ve tarihsel anlamda en önemli branşımız. Tekvando da kendisini ilk 3'ün içine doğru götürüyor. Ciddi bir altyapı talebi var. Daha çok Nurlar, Servetler çıkacak. 2 kadın sporcumuzun bu işi başarmış olması manidar. Demek ki hanımlar bu işte daha maharetli oluyor. Bundan sonra özellikle yönetimsel anlamda hem kulüp, hem federasyon, hem de bizim için profesyonel anlamda devam etmemiz gerekiyor. Tekvando, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki kota sayıları anlamında zor bir branş. Aşırı derecede fazla kotası olan bir branş değil. Burada başarıyı elde etmek daha önemli. Sistematik bir şekilde, kaynakların doğru ve verimli kullanılmasıyla artık tekvandoda başarılı olamamanın bir bahanesi olamaz."



'Sporcu potansiyelimiz açısından bir sıkıntımız yok'

Bakan Kılıç, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunun altını çizerek, yatırımların önemine değindi.



"Sporcu potansiyelimiz açısından bir sıkıntımız yok." diyen Bakan Kılıç, "Sporcunun varlığı konusunda veya ortaya çıkarma konusunda yapmamız gerekenler var. Nüfusumuz genç, fiziksel olarak da dünyadaki herkesle eşit düzeyde yapımız var. Özellikle ve özellikle son yıllarda Türkiye'nin ortaya koyduğu bir yatırım var. 2002'den sonra özellikle AK Parti dönemlerinde büyük bir sıçramayla yakalanan bir yatırım. Cumhurbaşkanımızın çok yakın takip ettiği ve talimatlarıyla götürdüğümüz bir hamle. Güreş ata sporumuz tartışmıyoruz. Güreşe farklı anlamda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Farklı sıkletlerde ve stillerde daha fazla ortaya çıkması için gece gündüz çalışacağız. Eskrim bizim geleneksel bir branşımız. 2016 yılında Rio'ya giderken kotayla gittik. Kota almak bir adımdır ama adım adım gidilmesi gerekiyor. İbrahim'in ve takımın başarısı tesadüfi değil. Artık Türkiye'de herkes Mete Gazoz'u tanıyor. Kendisiyle konuşurken öz güveninin çok yüksek olduğunu görüyoruz. O kadar genç olmasına rağmen (kimi örnek alıyorsun) sorusuna 'en iyisi benim.' diyor. Cimnastikte Tutya ve Ferhat'ın, modern pentatlonda İlke'nin ortaya koyduğu başarılar var. Bunlar bilinmiyordu. Olamayacak diye bir şey yok, sadece yapmamız gereken üzerlerine yoğunlaşmak. Buradan kim üzerine ne alınmak isterse alınsın, federasyonlarımız ve kulüplerimiz doğru yönetim tarzlarıyla bu işe yaklaşırlarsa büyük başarıları çok kısa zamanda elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.



'Yeni bir birim hayata geçiriyoruz; 145 telefon numarası'

Kılıç, şunları kaydetti:



"Sporcumuzun imkanları kısıtlanıp, başkalarına kaydırılmaya çalışılırsa bizim haberimiz olacak. Bakanlık olarak sporcularımıza yönelik yeni bir birim hayata geçiriyoruz; 145 telefon numarası. Sporcularımız buradan taleplerini, ihtiyaçlarını hatta bazen mutluluklarını, sıkıntılarını, doğrudan bizimle temasa geçerek paylaşabilecekler. Bunu burada AA Spor Masası'nda ilk kez açıklıyorum. Bu hafta son düzenlemeleri yapılıyor. Birkaç teknolojik düzenlemesi var. Bazen çok basit ve küçük şeylerin eksikliğinden morali bozulanlar oluyor. Bazen bir eşofmanın eksik olması moralleri bozabiliyor. Selçuk Çebi, Spor Genel Müdürlüğü'nde Eğitim Dairesi Başkanı oldu, artık eğitimler bir şampiyonun elinde. Amacımız sporcularımızın kişisel anlamdaki bir takım eksikliklere veya paylaşmak istedikleri sevinçlere imkan sunuyoruz. Bu bize sporcularımızla doğrudan temas içinde olma imkanı da getirecek. Belki bugüne kadar olan bir eksiklikti, artık giderilmiş oldu. Bundan sonra sporcularla doğrudan iletişimimiz olacak."