Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aleyna Tilki açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Aralık 2019 tarihinde Forbes dergisinin organize ettiği, sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlandığı vurgulanarak "Bakanlığımızın, organizasyonda, ödüllerin kimlere verileceği ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur." denildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ödül verdiği isimler şu şekilde listelendi:

Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme



Ömer Faruk Taştan (26) / Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare



Kerim Kaya (23) / Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25) / Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group



Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi



Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı



Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap



Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports



Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele



Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion



Rümeysa Kadak (23): Milletvekili



Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu



Umutcan Duman (28) / Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka



Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji



Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall



Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.



Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.



Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED



Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı



Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech



Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay



Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy



Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health