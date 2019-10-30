Genel af ve şartlı ceza indirimi düzenlemesinde son dakika haberleri! AK Parti ile MHP görüşüyor! İşte ayrıntılar

Kamuoyunda af olarak nitelendirilen şartlı ceza indirimi konusunda AK Parti ile MHP'nin uzlaşma arayışında olduğu belirtildi.

Star TV'nin haberine göre, AK Parti, ceza infaz sisteminde genel bir değişiklik yapacak ama MHP'nin verdiği af teklifinden bazı maddelerin bu düzenlemeye eklenmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

MHP'nin teklifinde 19 Mayıs 2018 öncesi kesinleşmiş hapis cezalarında 5 yıllık indirim öngörülüyordu. AK Parti, bunu 4 yıla indirmeyi teklif etti.

En tartışmalı konunun kapsama alınacak suçlar olduğu bildirildi. MHP'nin teklifinde organize suçlar ve uyuşturucu kapsam dahilinde. AK Parti ise buna mesafeli.

İnfaz sistemi ile ilgili düzenlemenin kısa sürede Meclis'e gelmesi ve bu yıl yasalaşması bekleniyor.

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