Yüksek Askeri Şura'nın ardından Jandarma Genel Komutanı için de atama kararnamesi yayımlanacak. Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ile birlikte yeni genel komutanın Kara Kuvvetleri yerine Jandarma bünyesinden seçileceği belirtiliyor. Orgeneral Yaşar Güler'den boşalacak genel komutanlık görevi için Korgeneral Ata Kalkan'ın ismi geçiyor.

690 sayılı kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığında bir ilk yaşanacak.



Yeni genel komutanın Kara Kuvvetleri yerine kendi bünyesinden seçilmesi gündeme geldi.



Jandarma Genel Komutanlığı'nın orgeneral kadrosu bulunmuyor. Bu nedenle, 1960'lı yıllardan bu yana, Jandarma Genel Komutanlığı görevine kara Kuvvetleri Komutanlığı kadrosunda yer alan bir orgeneral atanıyordu.



Personel atamalarının İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından ise ilgili kanunda düzenleme yapıldı. Jandarma Genel Komutanı’nın "orgeneral" olması şartı kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, genel komutan "general rütbesine haiz olanlar arasından" atanacak.



Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, Orgeneral Yaşar Güler'den boşalacak genel komutanlık görevi için teşkilatın şu anda en kıdemli ismi Korgeneral Ata Kalkan'ın ismi geçiyor.



Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarının tamamının jandarma okullarından yetişen personelden oluşturulması öngörülüyor.



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