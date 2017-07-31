Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
WhatsApp'ta 'yeşil tik' dönemi! Bakın ne işe yarıyor
WhatsApp'ta 'yeşil tik' dönemi! Bakın ne işe yarıyor
Benzin ve motorine büyük zam
Benzin ve motorine büyük zam
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Genel komutan, Jandarma sınıfından seçilecek

Yüksek Askeri Şura'nın ardından Jandarma Genel Komutanı için de atama kararnamesi yayımlanacak. Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ile birlikte yeni genel komutanın Kara Kuvvetleri yerine Jandarma bünyesinden seçileceği belirtiliyor. Orgeneral Yaşar Güler'den boşalacak genel komutanlık görevi için Korgeneral Ata Kalkan'ın ismi geçiyor.

Genel komutan, Jandarma sınıfından seçilecek

690 sayılı kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığında bir ilk yaşanacak.

Yeni genel komutanın Kara Kuvvetleri yerine kendi bünyesinden seçilmesi gündeme geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın orgeneral kadrosu bulunmuyor. Bu nedenle, 1960'lı yıllardan bu yana, Jandarma Genel Komutanlığı görevine kara Kuvvetleri Komutanlığı kadrosunda yer alan bir orgeneral atanıyordu.

Personel atamalarının İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından ise ilgili kanunda düzenleme yapıldı. Jandarma Genel Komutanı’nın "orgeneral" olması şartı kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, genel komutan "general rütbesine haiz olanlar arasından" atanacak.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, Orgeneral Yaşar Güler'den boşalacak genel komutanlık görevi için teşkilatın şu anda en kıdemli ismi Korgeneral Ata Kalkan'ın ismi geçiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarının tamamının jandarma okullarından yetişen personelden oluşturulması öngörülüyor. 
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #jandarma #yüksek askeri şıra
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
THY uçağı pist başından döndü!.. Sebebi ise...
Sonraki Haber
Esenler Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.