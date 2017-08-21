İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada; Türkiye ziyaretini değerlendirdi.
Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; İran Genelkurmay Başkanı Bakıri çok kısa bir zaman içinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Tahran ziyaretinde bulunacağını ve iki ülkenin müzakerelerinin devamı ve sonuçlanması için çalışma yapacağını söyledi
Ayrıntıları aktaracağız...
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İran ziyaretinde bulunacağını duyurdu.
İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada; Türkiye ziyaretini değerlendirdi.
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