İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İran ziyaretinde bulunacağını duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada; Türkiye ziyaretini değerlendirdi.



Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; İran Genelkurmay Başkanı Bakıri çok kısa bir zaman içinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Tahran ziyaretinde bulunacağını ve iki ülkenin müzakerelerinin devamı ve sonuçlanması için çalışma yapacağını söyledi



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