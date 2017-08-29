Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. TSK'nın internet sitesinden yayımlanan mesajda, terörle mücadele vurgusu yapılarak, TSK'nın bölge barışına katkı sağlayacağı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. TSK'nın internet sitesinden yayımlanan mesajda, terörle mücadele vurgusu yapılarak, TSK'nın bölge barışına katkı sağlayacağı belirtildi.



Org. Akar'ın mesajının tam metni;



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman ve Fedakâr Mensupları,



Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri haline getiren asil milletimizin, hiçbir güçlük karşısında boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini bilen Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde giriştiği destansı mücadelenin ve kazandığı Büyük Zafer’in 95’inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.



Ata yurdundan Anadolu'ya, şanlı ve destansı bir yolculukla ulaşan, 2226 yıllık geleneği ile ordu millet kaynaşmasının en güzide örneğini ortaya koyan, gücünü Asil Türk Milletinin güveni ve desteğinden alan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; Büyük Zafer’in kararlılığı ile milletin güvenliği, devletin bekası ve aydınlık geleceğimiz için geçmişte olduğu gibi bugün de var gücüyle çalışmaktadır.



"Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur." şeklinde ATATÜRK’ün özetlediği bu zafer; aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan ordumuzun ilham kaynağı ve iftihar abidesi olmaya devam edecektir.



Türk Silahlı Kuvvetleri; jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza millî birliğimize ve bölünmez bütünlüğümüze kasteden tüm terör örgütlerine karşı, vatan topraklarında tek bir terörist kalmayıncaya kadar ve masum hiçbir insanımızın kılına dahi zarar vermeden mücadele etme ve başarma kararlılığındadır.



Milletimizin peygamber ocağı olarak da adlandırdığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakâr mensupları; şanlı tarihimiz boyunca olduğu gibi, bugün ve gelecekte de vazife uğruna "ölürsem şehit, kalırsam gazi" inancıyla görev yapmaya, görevinin başında ve milletinin emrinde olmaya devam edecektir.



Her yönüyle millî bir ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, üstün niteliklere sahip kahraman ve fedakâr personeli ve yerli kaynaklarla her geçen gün daha da geliştirilmekte olan imkân ve kabiliyetleri ile etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvet olarak; ülkemizde, bölgemizde ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürecektir.



30 Ağustos günleri, aynı zamanda “Türk Silahlı Kuvvetleri Günü” olması vesilesiyle Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları için; bir yandan bir üst rütbeye terfi etmenin heyecanının, diğer yandan da görevi tamamlamanın huzuru içinde emekli olmanın gururunun yaşandığı özel ve müstesna günler arasında yer almaktadır.



Bu vesileyle, terfi eden tüm personelimize yeni rütbelerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle görevlerinde başarılar diliyor; Silahlı Kuvvetlerimizdeki görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan mensuplarımıza da verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor; aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum.



Başta, büyük bir coşkuyla kutladığımız bu eşsiz zaferin mimarı Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bayraklaşan kutsal vatan toprağının bütünlüğü ve şanlı al bayrağımızın daima hür bir şekilde dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde üstün bir vazife anlayışı ve fedakârlık içinde görev yapan general/amiral, subay, astsubay, devlet memuru, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erlerimiz, güvenlik korucularımız, işçilerimiz ve tüm askerî öğrencilerimiz ile yıllarını bu orduya vermiş emekli personelimizin Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutluyor; kendilerine, değerli aile mensuplarıyla birlikte başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum.



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