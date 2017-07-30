Bugün 17.00'den itibaren yasaklandı
Bugün 17.00'den itibaren yasaklandı
Kuyruk 20 kilometre oldu
Kuyruk 20 kilometre oldu
Bodrum'da deprem
Bodrum'da deprem
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rahmo Tepe Üs Bölgesi'nde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadelenin sürdüğü sınır birliklerini ziyaret etti. Askeri birlikleri denetleyen Akar, Hakkari Rahmo Tepe Üs Bölgesi'ne gitti. Akar, bir askerin babasını arayarak oğluyla telefonda konuşturdu; Mehmetçiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rahmo Tepe Üs Bölgesi'nde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar terörle mücadelenin sıcak hattına gitti, sınır bölgesinde incelemelerde bulundu. 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden Orgeneral Hulusi Akar, oradan helikopterle Rahmo Tepe Üs Bölgesi'ne geçti.

Akar, askerleri selamları, kahraman Mehmetçiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nöbet tutan bir onbaşıyla sohbet eden Genelkurmay Başkanı,  askerin babasını arayarak oğluyla konuşturdu. 

Mevzide nöbet tutan askerlerle de sohbet eden Akar, "hayırlı tezkereler" diledi.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #genelkurmay #hulusi akar #Hakkari #Yüksekova
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TZOB: Buğdayda hata düzeltilmeli
Sonraki Haber
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rahmo Tepe Üs Bölgesi'nde
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.