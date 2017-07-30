Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar terörle mücadelenin sıcak hattına gitti, sınır bölgesinde incelemelerde bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden Orgeneral Hulusi Akar, oradan helikopterle Rahmo Tepe Üs Bölgesi'ne geçti.
Akar, askerleri selamları, kahraman Mehmetçiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Nöbet tutan bir onbaşıyla sohbet eden Genelkurmay Başkanı, askerin babasını arayarak oğluyla konuşturdu.
Mevzide nöbet tutan askerlerle de sohbet eden Akar, "hayırlı tezkereler" diledi.
ulusal.com.tr
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadelenin sürdüğü sınır birliklerini ziyaret etti. Askeri birlikleri denetleyen Akar, Hakkari Rahmo Tepe Üs Bölgesi'ne gitti. Akar, bir askerin babasını arayarak oğluyla telefonda konuşturdu; Mehmetçiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar terörle mücadelenin sıcak hattına gitti, sınır bölgesinde incelemelerde bulundu.
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