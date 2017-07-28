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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Çetin ile Şırnak'a geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Şırnak'a geldi.

Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ile valiliği ziyaret etti.



Akar ve beraberindekileri, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, 23. Jandarma Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy karşıladı.

Makamda gerçekleşen görüşmede Akar, Vali Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.

Ziyaretin ardından Akar ve beraberindekiler kentten ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #genelkurmay #Başkanı #orgeneral #akar #şırnak
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