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Genelkurmay bit pazarındaki madalyalar için harekete geçti

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Genelkurmay bit pazarındaki madalyalar için harekete geçti
Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nı yürüten Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Semih Sancar'a ait madalya, madalyon, plaket ve rozetlerin Ankara'daki  bit pazarında çıkması tartışma yaratmıştı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı eski genelkurmay başkanlarından  Sancar'a ait bazı özel eşyaların, İskitler'de haftada bir kez kurulan bit  pazarında olduğuna yönelik haberlerin ardından Genelkurmay Başkanlığı harekete  geçti.  ATASE Daire Başkanlığı yetkilileri, "Kıbrıs Kahramanı" olarak tarihe  geçen Sancar'ın anısına gereken saygının gösterilmesi için eşyaları elinde  bulunduran koleksiyoner Doğan ile temas kurdu. Eşyaların niteliklerine ilişkin  bilgi alan yetkililer, Sancar'ın ailesiyle de iletişime geçecek. Söz konusu  eşyaların TSK tarafından alınmasının planlandığı öğrenilirken, bit pazarındaki  eşyalar arasında genellikle Sancar'a ait rozet ve şiltlerin bulunduğu belirtildi.

ONUR BELGESİ DE BULUNUYOR!

 Sancar'a ait bazı özel eşyalar, Ankara İskitler'de haftada bir kez  kurulan bit pazarında fark edilmişti. Sancar'a 1978'de NATO tarafından verilen plaket ile Güney Kore Savunma  Bakanı Yu Jae Hung ve Japonya Meşru Müdafaa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Hiroichi Samejima tarafından takdim edilen madalyonların da aralarında yer aldığı  30 parça eşyayı, koleksiyoner Necati Doğan satın aldı. Yaklaşık 45 yıllık mazisi bulunan eşyalar içinde Sancar'ın Osmanlıca  yazdığı not defteri, üniformasında yer alan şerit rozetler ve bröveler ile  Sancar'a Çukurova Üniversitesi tarafından takdim edilen "Onur Belgesi" de  bulunuyor.

Kaynak: AA
Etiketler; #bit pazarı #genelkurmay #semih sancar #tsk #ordu #nato #Kore #eğitim #Kıbrıs #ankara #Temmuz #erzurum #japonya #jandarma #çukurova
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