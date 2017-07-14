15 Temmuz’un yıldönümünde Cumhurbaşkanlığınca hazırlatılan ve illerin önemli noktalarına asılan afişler hakkında Aydınlık’a konuşan Genelkurmay kaynakları, itirazların yetkililere iletildiğini belirtti

Genelkurmay Başkanlığı’nın, Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Temmuz afişlerinden duyulan rahatsızlığı yetkililere ilettiği öğrenildi.



15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve savaşan Mehmetçiği aşağılayan görüntülerin yer aldığı afişlere tepki büyüyor.

Aydınlık’a konuşan Genelkurmay kaynakları, afişlerden duydukları rahatsızlığı ilgililere ilettiklerini söylediler. Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz FETÖ’cü hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle hazırladığı afişleri 81 ilde pek çok reklam panosuna astı. Afişlerde halkla askerlerin karşı karşıya gösterilmesi, Mehmetçiğin aciz bir şekilde resmedilmesi oldukça tepki çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içte ve dışta terör örgütlerine karşı kahramanca savaştığı bir dönemde, böyle afişlerin Mehmetçiğin moral motivasyonunu olumsuz etkileyeceğini belirten emekli generaller, 15 Temmuz’un da ordunun sağlam duruşu sayesinde önlendiğine dikkat çekmişti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise afişlerin derhal kaldırılması çağrısında bulunmuştu.



ORDUNUN DİRENİŞİ DARBEYİ ÖNLEDİ

Aydınlık’ın ulaştığı Genelkurmay kaynakları, afişten duydukları rahatsızlığı hükümete ilettiklerini bildirdi. Türk ordusuyla ilgili yapılan görsel materyallerde, kendi görüşlerinin alınmasını beklediklerini söyleyen kaynaklar, bu afişlerle ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadıklarını belirttiler. 15 Temmuz darbe girişimine katılanların, TSK’ın yalnızca yüzde 1,5’lik kısmını oluşturduğunu belirten kaynaklar, 650 bin kişilik kurumun darbeye karşı durduğuna ve içerideki subayların direnişinin darbenin önlenmesinde belirleyici olduğuna dikkat çektiler. Türk ordusunun darbenin önlenmesine yönelik katkılarının göz ardı edilemeyeceği belirten kaynaklar, bunun dile getirilmemesinin kurumu yaraladığını söylediler





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