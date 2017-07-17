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Giresun'da 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı

Giresun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'da 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı






Kaynak: AA
Etiketler; #giresun #FETÖ/PDY
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