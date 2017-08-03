Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünce iki gün süren çalışma sonucunda, aralarında öğretmen, öğrenci ve avukatların da yer aldığı 27 şüpheli, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.