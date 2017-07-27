Giresun merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Giresun merkezli İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara ve Yozgat'ta 22 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle yakalanan 16 şüpheliden 12'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklanırken 2'si ise adli kontrol kararıyla salıverildi.



Operasyonda gözaltına alınan diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

