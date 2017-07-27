Türkeş'ten sert tepki
Türkeş'ten sert tepki
Eski milletvekili için 22.5 yıl hapis istemi
Eski milletvekili için 22.5 yıl hapis istemi
Sevan Nişanyan'ın nereye kaçtığı belli oldu
Sevan Nişanyan'ın nereye kaçtığı belli oldu
PKK'lı teröristler yol kesip, TIR yaktı
PKK'lı teröristler yol kesip, TIR yaktı

Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 tutuklama

Giresun merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 tutuklama

Giresun merkezli İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara ve Yozgat'ta 22 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle yakalanan 16 şüpheliden 12'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklanırken 2'si ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

Operasyonda gözaltına alınan diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #giresun #Merkez #fetö #operasyon #tutuklama #sevk #zanlı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gama ışığı patlaması ayrıntılı biçimde gözlendi
Sonraki Haber
Mehmet Demirkol: Milli Takım'ın Yeni Hocası Şenol Güneş Olacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.