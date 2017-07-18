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Gırgır çizerine zorla getirme kararı

Gırgır dergisi çizeri Seyfi Şahin'in "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis ceza istemiyle yargılanmasına başlandı.

Gırgır çizerine zorla getirme kararı

Gırgır mizah dergisinin 7. sayısında yer alan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürde, çizer Seyfi Şahin'in "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis ceza istemiyle yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Seyfi Şahin katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Ali Emre Bukağılı'nın avukatı Emine Pınar Işılar, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Semavi dinlerin tamamına yapılan hakaret kamu barışını bozacak niteliktedir. İddia konusu karikatürler ile ilgili medyada yoğun bir tartışma yaşanmıştır." dedi.
Sanık Şahin'in avukatı Murat Eyüpoğlu da bir sonraki celse sanığı duruşmada hazır edeceklerini kaydederek, beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mahkeme hakimi, usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Seyfi Şahin hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gırgır #dergi #Seyfi Şahin #ceza #hapis #Gırgır Dergisi
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