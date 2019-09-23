Aydınlık'ın haberleştirdiği, CHP ve İyi Parti yöneticilerinin IMF yetkilileriyle yaptığı gizli görüşme siyasetin gündemine oturdu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, görüşmenin gizli yapılmadığını iddia etti. İyi Parti'den ise "rutin işler” açıklaması geldi. Gizli görüşmeye Ak Parti ve Vatan Partisi ise tepki gösterdi.

Görüşmenin gizli yapılmadığı savunuldu, “rutin bir iş” denildi. CHP ve İyi Partililerin IMF yetkilileriyle gizli görüşmesi Türkiye’nin gündeminde.



CHP ve İyi Parti'den üst düzey isimleri, Ankara’da bir otelde IMF yetkilileriyle gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Görüşmeye CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz katıldı. İkilinin toplantıyı IMF Türkiye Temsilciliği görevini yürüten Ben Kemalson ile yaptığı öğrenildi.



Aydınlık gazetesinin ortaya çıkarttığı bu haber Türkiye’nin gündemine oturdu. IMF İcra Direktörü Raci Kaya, heyetlerle yapılan toplantılarda böyle bir görüşmeden söz edilmediğini bildirdi. Kaya, toplantıyı “meşruiyet dışı” olarak değerlendirdi.



Gazetede yer alan haberde Eski Merkez Bankası Başkanı İyi Partili Durmuş Yılmaz’ın ise görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine sinirlendiği belirtildi. “Bunlar rutin işler” dediği ifade edildi.



Gizli görüşmeye ilişkin bir açıklama da CHP’li Faik Öztrak’tan geldi. MYK toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Öztrak’a, katıldığı gizli toplantı soruldu.



Öztrak, görüşmenin ekonomik konularda “fikir almak” için yapıldığını öne sürdü.



Görüşmeye Ak Parti cephesinden ise tepki geldi. Toplantıda neler konuşulduğuna ilişkin CHP’nin yanıtlaması için sorular yöneltildi.



Gizli görüşmeye bir tepki de Vatan Partisi’nden geldi.



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