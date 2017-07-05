Akşam namazından sonra, 100 kişilik PKK'lı grup köye baskın yaptı. Kadınları ayrı, erkekleri ayrı bir yerde topladı... Önce evleri ateşe verdiler, ardından 5 kişiyi yakıp, 28 kişiyi kurşuna dizdiler... Madımak'ın bir benzeri de 24 yıl önce Erzincan Başbağlar'da yaşanmıştı. PKK'lıların katlettiği 33 yurttaşımız için bugün köyde anma törenleri vardı. Acıların unutulmadığı köyde, kardeşlik ve birlik mesajları verildi.

Bir tarafta Madımak bir tarafta Başbağlar... Acı aynı, planlayıcıları ortak....Kemalist Devrim'i tasfiye etmek, Amerikan güdümlü "Ilımlı İslam"ı Türkiye'de uygulamak için mezhep kavgaları devreye sokuldu. Önce 2 Temmuz'da Sivas Madımak yakıldı, 3 gün sonra da Erzincan Başbağlar...Amerika'nın piyon olarak kulandığı PKK, Başbağlar katliamı için seçilmişti. 5 Temmuz 1993 günü 100 kişilik PKK'lı grup köye baskın yaptı. Camiden çıkan erkekleri köy meydanında, kadınları Kuru Dere'de topladı. Önce evleri ateş verdiler, ardından 28 kişiyi kurşuna dizdiler, 5 kişiyi de yakılan evlerde bıraktılar. Teröristler köyden giderken de bir not bırakmışlardı. Notta "Sivas'a misilleme" yazıyordu.Geriye işte bu acı kaldı...Aradan geçen 24 yıl ne Madımak'ı ne de Başbağlar'ı unutturdu. 33 yurttaşımız bugün Kültür Evi'nde törenlerle anıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katliamların ülke birliğine yönelik olduğunu söyledi.Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, katlimandan yaralı kurtulmuştu.Vatan Partisi üyeleri de anma törenine katılanlar arasındaydı. Merkez Karar Kurulu üyesi Arif Doğan katliamdaki dış mihraklara vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Büyük Birlik Partisi Musatfa Destici, başsağlığı mesajı yayımladı.Anmaların ardından Şehitlik Anıtını ziyaret edildi.