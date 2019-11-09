Göçmen kuşların dinlenme tesisi

Tuzla Sulak Alanı, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarındaki "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı, yılın önemli bölümünde flamingolar şenlendiriyor.

Alanın barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türü ile ilgi görüyor.

Avrupa ve Afrika arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında yer alıyor Tuzla Sulak Alan.

Tuzla'ya inen göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Çevresindeki zengin bitki örtüsü ile dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.

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