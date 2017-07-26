ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacı Bayram Veli Camii çevresinde yapılan restorasyonları, 'tarih yakılıyor' iddiasıyla TBMM'ne taşıyan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e Twitter'dan cevap verdi.

Başkan Gökçek, “CHP Milletvekili Levent Gök kükremiş… Hacı 'Bayram'da tarihi konaklar neden restore edilmeyip yıkılmışmış…' Levent, gel seni gezdireyim desem gelmezsin' diyerek CHP'li Gök'ün açıklamalarının yer aldığı gazete kupürünü takipçileriyle paylaştı. Gök'ün açıklamalarına yanıt olarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacı Bayram Veli Camii çevresinde yapılan düzenlemeleri öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla paylaşan Başkan Gökçek, 25'e yakın fotoğraf ile birlikte şu tweetleri attı.



- 'Levent Hacı Bayram'daki restorasyonlardan sana 8-10 örnek vereyim. Bilmemek ayıp değil ama öğrenmemek rezalet…'



-“Bak bakalım neymiş ne olmuş. Bakmaya devam et Leventciğim. Leventciğim sıkılmadıysan birkaç örnek daha. Biraz da toplu görüntüler...'



- 'Bak Karayalçın'ın, CHP döneminde yaptığı böyleydi... Onu da yıkıp böyle yaptık... Farkı farkedebiliyor musun?'



- 'Bak CHP dönemi Hacıbayram ve bizim dönemimizde Hacıbayram... Restorasyon nasıl yapılırmış öğren bak Levent Gök... '



- 'Siz bizim yaptıklarımızı hayal bile edemezsiniz. Bi laf ederken, Melih bizi rezil eder mi diye kırk kez düşüneceksin