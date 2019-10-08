Gökhan Özoğuz'un Fırat'ın doğusu paylaşımına Cenk Eren'den yanıt

Gökhan Özoğuz'un Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Cenk Eren'den cevap geldi.

Cenk Eren, Gökhan Özoğuz'un yaptığı paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı:

"Diyorlarki Sınırlarınızda bir Devlet Kurucaz ve hatta bir miktar toprak da sizden alıcaz.Tabiki savaş kötü kimse savaş istemez diplomaside fayda etmedi napmak lazım Gökhan var mı bir önerin?" dedi.

Gökhan Özoğuz ise sosyal medya hesabından yayınladığı yeni bir paylaşımla tepkilere cevap verdi. Özoğuz paylaşımında "Şimdi herkes bir Savaş ile alakalı yorum yapacak. Birileri buna senin yazdığın "ne şiş yansın ne kebap "diyecek. Oysaki olması gereken yine günün sonunda olması gerektiği gibi olacak! DEVRAN DÖNMEYE DEVAM EDECEK ve Biz yine hep iyi ve güzel olanı istemeye devam edeceğiz!" dedi.