Saat 00:38'de Gökova Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 1 km derinliğinde meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:38'de Gökova Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 1 km derinliğinde meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin yerin 7.1 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.



3.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 03:34'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi



ulusal.com.tr