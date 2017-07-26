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Gökova Körfezi'nde deprem (26 Temmuz son depremler)

Saat 00:38'de Gökova Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 1 km derinliğinde meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde deprem (26 Temmuz son depremler)

Gökova Körfezi'nde  3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:38'de Gökova Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 1 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin yerin 7.1 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

3.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 03:34'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi

ulusal.com.tr

Etiketler; #gökova körfezi #son depremler #deprem
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