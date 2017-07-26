Gökova Körfezi'nde saat 13:55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Gökova Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 13:55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.





Ayrıntılar gelecek...



ulusal.com.tr