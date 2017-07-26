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Gökova Körfezi'nde deprem (Son depremler)

Gökova Körfezi'nde saat 13:55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Gökova Körfezi'nde deprem (Son depremler)

Gökova Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 13:55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.


Ayrıntılar gelecek...

ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem #gökova körfezi
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