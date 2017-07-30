Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırman Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde deprem meydana geldi.
Saat 20.51'deki depremin yerin 9,7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Öte yandan depremin büyüklüğünün 4,6 olduğu açıklandı.
Bu arada depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildiği öğrenildi.
ulusal.com.tr
Akdeniz'de Gökova körfezinde saat 20.51'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bodrum'dan da hissedildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırman Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde deprem meydana geldi.
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