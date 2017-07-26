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Gökova Körfezi'nde deprem (26 Temmuz son depremler)

Saat 00:38'de Gökova Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 1 km derinliğinde meydana geldi

Gökova Körfezi'nde deprem (26 Temmuz son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:38'de Gökova Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 1 km derinliğinde meydana geldi.


Ayrıntılar gelecek....
ulusal.com.tr

Etiketler; #gökova körfezi #son depremler #deprem
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