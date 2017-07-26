Saat 00:38'de Gökova Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 1 km derinliğinde meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:38'de Gökova Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 1 km derinliğinde meydana geldi.





Ayrıntılar gelecek....

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