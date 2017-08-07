Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 21.25'te 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Bodrum'da saat 22:36'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

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Gökova Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 21.25'te 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.



Deprem yerin 6.9 km derinliğinde meydana geldi.



Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi.



AFAD: 4.1

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

AFAD'a deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.





BİR DEPREM DAHA

Bodrum'da saat 22:36'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.



ulusal.com.tr