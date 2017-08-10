Gökova Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02:05'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 8 km derinliğinde meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, saat 01:56'da Gökova Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 6 km derinliğinde gerçekleşti.



Bir deprem daha

4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02:05'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Deprem yerin 8 km derinliğinde meydana geldi.





ulusal.com.tr