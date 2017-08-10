Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 15.24'te yerin 5,4 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildiği öğrenildi

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde deprem oldu.



Depremin saat 15.24'te yerin 5,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.



Büyüklüğünün 3,4 olduğu açıklanan depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde hissedildiği öğrenildi.



KANDİLLİ'DEN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem Yunanistan'da oldu.



Kandilli verilerine göre, deprem 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.



ulusal.com.tr