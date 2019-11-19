Gönül Boran Özüpak: Anayasal hakkımıza kavuşma çabamızı önce Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyoruz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği Başkanı Gönül Özüpak, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Bloomberg HT'ye ortada bir hukuksuzluk olduğunu belirterek "Amacımız erken emeklilik değil, ortada anayasal bir hak var, bu haklarımız doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütçeye yük olmadığımızı anlatmak istiyoruz" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZA ANLATMAK"

Özüpak, şunları söyledi:

"Öncelikle bizim erken emeklilik istemediğimizi, bütçeye yük olmadığımızı, kazanılmış haklarımıza kavuşmak, anayasal hakkımıza kavuşma çabamızı önce Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyoruz.

Çünkü yanlış bilgiler gidiyor sayın Cumhurbaşkanımıza, bu anlamda.

Önceliğimiz, bu. Sonrasında yine Meclis görüşmelerimiz devam edecek."

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