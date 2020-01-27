Gönüllü veterinerler Elazığ'da

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde gönüllü veteriner hekimler, depremden etkilenen sokak hayvanlarına yardım eli uzattı.

Depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgeye gelen veteriner hekimler, araçlarıyla sokak sokak dolaşarak ihtiyacı olan hayvanların yardımına koşuyor.

Veteriner hekimler, ilçede depremin en çok etkilediği yer olan Gökçe Mahallesi'nde "Aslan" adı verilen bir sokak köpeğinin tedavisini gerçekleştirdi.

Veteriner Hekim Mehmet Celal Aldemir, deprem bölgesinde incelemelerde bulunurken ihbar üzerine küçük köpeğe müdahalede bulunduklarını söyledi.

12 yaşındaki Enes Akın, köpeğin depremden sonra rahatsızlandığını anlattı.

ulusal.com.tr