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Görev süresi dolan komutanlardan Bakan Canikli'ye veda ziyareti

Görev süresi dolan kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı Canikli'yi ziyaret etti.

Görev süresi dolan komutanlardan Bakan Canikli'ye veda ziyareti

Görev süresi dolan kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye veda ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Canikli'ye veda ziyaretinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli savunma bakanı
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