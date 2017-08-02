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Görev süresi uzatılan ve terfi ettirilen komutanların tam listesi açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı, YAŞ toplantısında karar alınan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında general terfi listesini açıkladı.

Görev süresi uzatılan ve terfi ettirilen komutanların tam listesi açıklandı!

Görev süresi uzatılan General ve Amirallerin, bir üst rütbeye terfi ettirilen General/Amiral ve Albayların, hizmet süresi 2 yıl uzatılan Albayların listesi açıklandı..

İşte o isimler...









 

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #YAŞ
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