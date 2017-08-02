Görev süresi uzatılan General ve Amirallerin, bir üst rütbeye terfi ettirilen General/Amiral ve Albayların, hizmet süresi 2 yıl uzatılan Albayların listesi açıklandı..
İşte o isimler...
Milli Savunma Bakanlığı, YAŞ toplantısında karar alınan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında general terfi listesini açıkladı.
Görev süresi uzatılan General ve Amirallerin, bir üst rütbeye terfi ettirilen General/Amiral ve Albayların, hizmet süresi 2 yıl uzatılan Albayların listesi açıklandı..
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