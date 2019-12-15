Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

HDP'li Belediye Başkanı Yılmaz, 4 Kasım'da, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılamasının devam etmesi ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yürütülen soruşturmaların sürmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.