Gözaltına alınan Ekonomist Evren Devrim Zelyut serbest bırakıldı

Hakkında CİMER'e yapılan bir şikayet gerekçesiyle sabah saatlerinde Bahçelievler Terörle Mücadele ekipleri tarafından evinden alınan Evren Devrim Zelyut, karakola götürüldü.

Zelyut'un terörle mücadele savcısına ifade vermek için beklediği öğrenildi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Evren Devrim Zelyut, şöyle yazdı:

"Teröristlik yapıyormuşum...

Basın savcısı konuyla ilgilenmiyor...

Terör savcısını bekliyoruz...

Ne günlere kaldık...

Karakolda bekliyorum...."

SERBEST BIRAKILDI

Zelyut, serbest bırakıldığını belirtti.

Terörle mücadele polislerinin bu sabah evine gelerek, hakkında şikayet olduğunu söylediğini belirten Zelyut, hakkındaki şikayetin konusunun "Halkı devlete karşı kin ve nefrete sürükleyecek yayınlar yapmam" olduğunu paylaştı.

Devrim Zelyut, şunları yazdı:

"1-Bu sabah evime terörle mücadele polisleri geldiler ve hakkımda şikayet olduğunu söyleyerek beni Yenibosna 75.Yıl Karakolu’na götürdüler. Şikayet konusu: Halkı devlete karşı kin ve nefrete sürükleyecek yayınlar yapmam olarak belirtildi.

2-Savcılığın emri ile yürütülen soruşturmada ifadem alındı. Yazılarımın ve Avrasya Yatırım’daki videolarımın Anayasanın ifade özgürlüğü içinde olduğunu söyledim. Hakkımdaki şikayetin iftira olduğunu belirttim.

3- İfade sonrası serbest bırakıldım. Üzücü olan benim ekonomi yorumlarımın terör suçu gibi gösterilme çabasıdır. Karakoldaki işlem sırasında polisler son derece anlayışlı davrandılar. Kendilerine teşekkür ederim."