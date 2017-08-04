Yüksek Askeri Şura ile kuvvet komutanlıkları değişti, şimdi gözler Jandarma Genel Komutanlığı’na çevrildi. Orgeneral Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmasıyla boşalacak olan Jandarma Genel Komutanlığı için iki ihtimal üzerinde duruluyor. Koltuğa ya Kara Kuvvetleri’nde bir orgeneralin ya da Jandarma bünyesinden bir kongeneralin atanması bekleniyor. Jandarma’da en kıdemli korgeneral Mustafa Kemal Alataş ise en dikkat çeken isim.

Kuvvet Komutanları değişti, gözler Jandarma Genel Komutanlığına çevrildi.



Orgeneral Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmasıyla boşalacak olan Jandarma Genel Komutanlığı için iki ihtimal üzerinde durulduğu öğrenildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre, komutanlık koltuğuna ya Kara Kuvvetleri’nden bir orgeneralin ya da Jandarma bünyesinden bir korgeneralin atanması bekleniyor.



Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde en kıdemli korgeneral olarak eğitim Komutanı Korgeneral Mustafa Kemal Alataş dikkati çekiyor.



Korgeneral Alataş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbecilerin püskürtülmesinde önemli bir rol üstlenmişti.



Jandarmada korgeneral rütbesiyle görev yapan diğer komutanlar Harun Ocaklı, Ata Kalkan, Arif Çetin, Ali Lapanta ve Ali Çardakçı. Bu isimlerden birinin Jandarma Genel Komutanı olarak atanması, Milli Güvenlik Kurulu’na korgeneral rütbesiyle bir komutanın girmesi anlamına da gelecek.



Öte yandan Yüksek Askeri Şura kararlarında 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan gelişmelerin temel kriter olarak belirlendiği belirtildi. Buna göre, görev sürelerini dolduran kuvvet komutanları ile bazı komutanların emekli edilmesinde, FETÖ ile mücadele performanslarının etkili olduğu ileri sürüldü.



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