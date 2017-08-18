10 binden fazla telefon toplatılıyor! Eğer elinizde varsa...
10 binden fazla telefon toplatılıyor! Eğer elinizde varsa...
Atayün’ün çocuklarına ByLock gözaltısı
Atayün’ün çocuklarına ByLock gözaltısı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Yıllık izin yönetmeliği değişti
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Yıllık izin yönetmeliği değişti
İspanya'da ikinci terör saldırısı girişimi
İspanya'da ikinci terör saldırısı girişimi

Göztepe-Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle operasyon: 52 gözaltı

Antalya'da oynanan Göztepe-Eskişehirspor maçında çıkan olaylar nedeniyle 52 kişi gözaltına alındı

Göztepe-Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle operasyon: 52 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda 72 şüpheli  hakkında gözaltı kararı var.

Gözaltına alınanlar arasında polis, asker, özel güvenlik görevlisi ve tribün liderleri de bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre, 1900 kişi hakkında da 6222 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre gözaltına alınma nedenleri kamu malına zarar verme, örgütlü suç işleme, toplumda infiale neden olacak eylemlerde bulunma ve patlayıcı atma.

Gözaltı kararı verilenlerin 35’i İzmir’de, 31’i Eskişehir’de.

Diğer gözaltına alınan ve alınacaklar ise Antalya, Mardin ve Ankara’da bulunuyor.

Bu arada 247 kamu ve özel güvenlik görevlisi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #göztepe #eskişehirspor #maç #antalya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ajinomoto, Kükre Gıda'nın kalan yüzde 50'sini 181 milyon liraya aldı
Sonraki Haber
Alkollü TIR sürücüsü yol ortasında uyuyakaldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.