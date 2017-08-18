Antalya'da oynanan Göztepe-Eskişehirspor maçında çıkan olaylar nedeniyle 52 kişi gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.



Gözaltına alınanlar arasında polis, asker, özel güvenlik görevlisi ve tribün liderleri de bulunuyor.



Milliyet'in haberine göre, 1900 kişi hakkında da 6222 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapıldı.



Alınan bilgiye göre gözaltına alınma nedenleri kamu malına zarar verme, örgütlü suç işleme, toplumda infiale neden olacak eylemlerde bulunma ve patlayıcı atma.



Gözaltı kararı verilenlerin 35’i İzmir’de, 31’i Eskişehir’de.



Diğer gözaltına alınan ve alınacaklar ise Antalya, Mardin ve Ankara’da bulunuyor.



Bu arada 247 kamu ve özel güvenlik görevlisi hakkında idari soruşturma başlatıldı.



ulusal.com.tr