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Göztepe-Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle operasyon: 55 gözaltı

Antalya Stadı'nda Eskişehirspor ile Göztepe karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 72 kişiden 55'i yakalandı. Stadyuma biletsiz şekilde turnikelerden çift giriş yaparak giren bin 896 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı, olaylarda ihmali bulunan emniyet ve özel güvenlik görevlisi 227 kişi hakkında da idari soruşturma başlatıldığı bildirildi

Göztepe-Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle operasyon: 55 gözaltı

Eskişehirspor ile Göztepe arasında, TFF 1. Lig play-off final karşılaşmasının yapıldığı Antalya Stadı'ndaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 72 kişiden 55'i gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, 4 Haziran'da Eskişehirspor ile Göztepe arasında kentte oynanan, TFF 1. Lig play-off final karşılaşması sonrası çıkan olaylara ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Taraftarlar arasında bulunan marjinal grupların gerçekleştirdiği olayların, kamu düzenini bozmaya yönelik olduğu, toplumda infial uyandırma güdüsü içerisinde maytap, meşale ve sis bombası kullanılarak gerçekleştirildiği, kamu malına zarar verildiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, başsavcılığın koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 7 terabaytlık stad güvenlik kamera görüntülerinin 4 terabaytlık kısmını inceledi.

Suçları organize şekilde örgütlü yaptıkları değerlendirilen ve her iki takım taraftarları içerisinde bulunan marjinal şüphelinin 46, kamu malına zarar verenlerin ise 26 kişi olduğu belirlendi. 

Toplanan delillerin ardından, iki aşama halinde gerçekleştirilmesi planlanan operasyon için harekete geçildi. İzmir, Eskişehir, İstanbul, Mardin, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 55'i yakalandı.

Suçlamalar arasında "örgüt kurmak" da var

Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, stadyuma biletsiz şekilde turnikelerden çift giriş yaparak giren bin 896 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı, olaylarda ihmali bulunan emniyet ve özel güvenlik görevlisi 227 kişi hakkında da idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin geri kalan kısmının incelenmesinin ardından 2.dalga operasyonu yapılacağı kaydedildi.

TFF 1. Lig play off final karşılaşmasının 4 Haziran'da yapıldığı Antalya Stadı'nda Göztepe ile Eskişehirspor karşılaşmasında maç sonunda saha içi olaylar çıkmış, stat içine yabancı maddeler sokulduğu belirlenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #maç #eskişehirspor #göztepe
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