Gri kategorideki terörist Uğur Bulut etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğunun belirlendiği bildirildi.
GÜNDEM 28.10.2019, 16:34 28.10.2019, 16:48
İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğunun belirlendiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli kırsalında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA
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