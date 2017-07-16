Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice kırsalında icra edilen hava harekatı sonucu gri listede yer alan sözde Kendal alan sorumlusu bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, Diyarbakır Lice kırsalında 12 Temmuz 2017’de icra edilen hava harekatı sonucu ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristten birisinin gri listede yer alan sözde Kendal alan sorumlusu olduğunu açıkladı.



Tunceli Pülümür’de keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist arasında çıkan çatışmada da bir teröristin silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.



TSK'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



​Tunceli/Pülümür’de keşif, gözetleme ve pusu faliyetiicra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist arasında çıkan çatışmada, bir terörist ölü olarak, silah ve teçhizatı ile birlikte ele geçirilmiştir.



Diyarbakır/Lice kırsalında, 12 Temmuz 2017’de icra edilen hava harekatı sonucu ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubu dört teröristten birisinin arananlar gri listesinde yer alan sözde Kendal alan sorumlusu olduğu tespit edilmiştir.



Hakkâri/ Merkez ve Yüksekova’da, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki sığınak içerisinde, iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 162 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 51 adet Doçkauçaksavar makineli tüfek fişeği, 15 adet Kalaşnikofpiyade tüfek fişeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.



​Van/Gürpınar’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında, iki adet mutfak tüpü ile güçlendirilmiş bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.



Adıyaman/Merkez Varlık Köyü bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve 100 kg gıda malzemesi ele geçirilmiştir.



Muş/Varto’da, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kulanılmak üzere hazırlanmış 19 adet tüp, bir adet akü ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.



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