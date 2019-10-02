Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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8 terörist etkisiz hale getirildi
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Gri listede aranan terörist Osman Ekinci etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist Berhem kod adlı Osman Ekinci etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist Osman Ekinci etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;
İç güvenlik operasyonları kapsamında,
Siirt  Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında  olduğu belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Etiketler; #gri liste
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