Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.

Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.



Bu teröristlerden birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle Gri Liste'de bulunan "Evin Rızgar Amed" kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunun belirlendiği kaydedildi.