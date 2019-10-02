Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''

Gri Listedeki terörist Nevin Güngörmüş etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.

Gri Listedeki terörist Nevin Güngörmüş etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. 

Bu teröristlerden birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle Gri Liste'de bulunan "Evin Rızgar Amed" kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunun belirlendiği kaydedildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #gri liste #diyarbakır #lice
Önceki Haber
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Soner Polat'ın cenazesinde konuştu: Ben, paşam için bugün bu niyetle burdayım
Sonraki Haber
Gara ve Hakurk'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.