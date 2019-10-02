Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Bu teröristlerden birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle Gri Liste'de bulunan "Evin Rızgar Amed" kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.
Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.