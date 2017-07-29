Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt'in Pervari ilçesinde gri listede arananlar arasında yer alan bir teröristin, terör örgütü PKK'dan kaçarak silah ve teçhizatı ile birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 28 Temmuz tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgilendirmede bulundu.



TSK bilgilendirmesine göre, Siirt'in Pervari ilçesinde gri listede arananlar arasında yer alan bir teröristin, terör örgütü PKK'dan kaçarak silah ve teçhizatı ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.



Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki ayrı mağara içerisinde, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet mühimmatı, bir adet Biksi makineli tüfek ve 5.000 adet Biksi fişeği ele geçirildi.



Bingöl'ün Adaklı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 12 ayrı sığınak içerisinde, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 85 adet fişeği, 91 adet Biksi makinalı tüfek fişeği, dört adet el yapımı patlayıcı, 190 kg amonyum nitrat, iki ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.



Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında; bir bidon ve dört mutfak tüpü içine amonyum nitrat konarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Muş Şenyayla'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de bombalı araç saldırısında kullanılacağı tespit edilen bir araç imha edildi.



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